Исследование: иммунотерапия перед операцией улучшит результаты лечения рака

Исследование, проведенное специалистами UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center, показало, что комбинированное применение иммунотерапии и химиотерапии до операции безопасно и способно улучшить результаты лечения рака поджелудочной железы. Данные исследования показали, что такой подход привел к более высокой успешной резекции опухоли, увеличению периода до прогрессирования рака и повышению общей выживаемости пациентов по сравнению с историческими данными.

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Эксперты обнаружили, что добавление иммунотерапии не привело к увеличению серьезных побочных эффектов и не вызвало значимых осложнений послеоперационного периода. Результаты исследования указывают на то, что использование этого подхода может быть перспективным для борьбы с раком поджелудочной железы в более ранних стадиях заболевания, что открывает новые возможности для эффективного лечения.

Это первое исследование, в котором комбинированное применение химиотерапии и иммунотерапии было протестировано в предоперационном периоде. Исследование включало 28 пациентов с раком поджелудочной железы, у которых границы резекции были на грани возможности. Пациенты получали комбинированное лечение до операции, что привело к значительному увеличению срока жизни и улучшению показателей общего выживания.

Ученые отмечают, что эти результаты стали возможными благодаря тесному сотрудничеству между исследователями и врачами, что позволило эффективно анализировать источники сопротивления лечению рака поджелудочной железы и искать новые способы борьбы с заболеванием. Данное исследование открывает перспективы для дальнейших клинических исследований и разработки более эффективных методов лечения этого тяжелого заболевания.

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