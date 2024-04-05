Российские ученые создали математическую модель для прогнозирования пандемий

В пресс-службе Нижегородского университета сообщили, что ученые вуза разработали математическую модель для прогнозирования пандемий. Она описывает поведение жителей разных стран в начале эпидемии COVID-19.

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Исследование показало, что реакция общества на риск заболевания и принятые меры влияют на динамику распространения вируса.

Модель, основанная на теории общего адаптационного синдрома, позволяет прогнозировать скорость развития эпидемии, эффективность принятых мер и другие параметры. Ученые вычислили коэффициенты мобилизации и истощения для каждой страны, отражающие реакцию населения на события и ограничения, добавили в пресс-службе.

Исследование имеет практическое применение: оно позволит разрабатывать национальные стратегии по борьбе с пандемиями, учитывая социокультурные особенности каждой страны. Созданная модель станет инструментом для эффективного управления в условиях новых эпидемий.