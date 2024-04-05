Биохимик Трэвис Немков из медицинского кампуса Аншутц при университете Колорадо рассказал The Conversation, что изменения в обмене веществ (метаболизме) могут произойти вследствие некоторых заболеваний, таких как COVID-19. При этом употребление каких-то определенных продуктов не может его «ускорить».

Немков рассказал, что метаболизм человека состоит из сети десятков тысяч молекул и белков, которые преобразуют пищу в энергию и «строительный материл» для роста и восстановления. На химическом уровне энергетический метаболизм начинается, когда три макроэлемента — углеводы, жиры и белки, расщепляются в организме, высвобождая электроны. Эти электроны «заряжают» клеточные компоненты, называемые митохондриями.

Митохондрии используют этот электрический потенциал для создания другой формы химической энергии, которой могут пользоваться клетки.

Биохимик также рассказал, что определенные продукты не могут повлиять на «скорость» метаболизма. Тем не менее, в обмене веществ могут возникнуть сбои при различных заболеваниях, таких как COVID-19. По словам ученого, у некоторых людей после коронавируса нарушается способность к нормальному жиросжиганию. Исследования метаболических изменений в организме людей с таким проявлением постковидного синдрома показали, что их кровь в состоянии покоя по биохимическому составу похожа на кровь физически истощенных элитных спортсменов.

Немков добавил, что на скорость и характер метаболических реакций могут влиять другие заболевания (диабет, рассеянный склероз и анемия), а также пребывание в необычных условиях, например, под воздействием радиации, на большой высоте или при выполнении физической нагрузки большого объема.