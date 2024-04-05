Об эффективном прогнозировании рака эндометрия сообщили российские ученые

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ нашли маркер эффективности иммунотаргетной терапии у людей с раком эндометрия. Об этом сообщило Министерство науки России.

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Данная разновидность онкологического заболевания стоит на шестом месте в мире по заболеваемости среди всех видов рака у женщин. В течение нескольких лет количество пациентов с раком эндометрия не уменьшилось, а уровень смертности увеличился на 1,9%.

Специалисты сообщили, что в настоящее время существуют затруднения в определении людей, которым поможет иммунотаргетная терапия, когда используются лекарства, работающие локально. Когда препарат поступает в организм, то он действует только на конкретный участок и в определенной группе клеток. Такая процедура в некоторых случаях лучше химиотерапии. Она не сильно влияет на здоровье пациента и сопровождается меньшими побочными эффектами. Однако иммунотаргетная терапия, по словам ученых, подойдет не всем заболевшим.

«Мы проанализировали более 20 иммунологических параметров в опухолевом микроокружении и обнаружили, что соотношение СD8+ цитотоксических лимфоцитов и СD20+ В-лимфоцитов (клетки иммунной системы) связано с длительностью клинической эффективности комбинации противораковых препаратов пембролизумаба и ленватиниба у пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия. Количество таких клеток в опухоли можно определить до начала иммунотаргетной терапии, а значит, назначать данную схему персонализировано и, в конечном итоге, более эффективно», – отметила заведующая лабораторией молекулярной терапии рака НИИ онкологии Томского НИМЦ Любовь Таширева.

Маркер, который специалисты выявили в ходе исследования, прост в определении и оценивается иммуногистохимическим тестом. Его можно сдать в любом онкологическом российском диспансере.

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