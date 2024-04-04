Медики доказали, что физические нагрузки не опасны для носителей постковида

Европейские медики выяснили в ходе наблюдений за восстановлением здоровья носителей постковидного синдрома, что интенсивные физические нагрузки не способствуют развитию у них миопатии, тахикардии, постоянной боли в мышцах и других физиологических нарушений, как считали некоторые врачи в прошлом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Каролинского института (KI).

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"Эксперты ВОЗ и других профильных организаций неоднократно рекомендовали пациентам с постковидным синдромом избегать интенсивных физических нагрузок. Проведенные нами наблюдения показали, что эта рекомендация является чрезмерно осторожной - пациенты с постковидом столь же хорошо переносят нагрузки, как и здоровые добровольцы из контрольной группы", - заявила научный сотрудник KI Андреа Трифонос, чьи слова приводит пресс-служба института.

Трифонос и другие исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в котором приняли участие 30 пациентов с постковидным синдромом, а также аналогичное число здоровых жителей Швеции. Ученые предложили всем добровольцам принять участие в трех разных формах интенсивных упражнений на выносливость и силу, во время которых исследователи отслеживали изменения в состоянии их здоровья.

В дополнение к этому, исследователи опросили участников эксперимента о том, как изменилось их самочувствие после упражнений, в том числе испытывали ли они боль в мышцах и суставах, необычно сильную слабость, головную боль и повышенную температуру в первые несколько дней после начала интенсивных физических нагрузок. Аналогичные опросы ученые провели через несколько недель покоя после завершения тренировок.

Проведенные замеры показали, что организм и носителей постковидного синдрома, и здоровых добровольцев схожим образом реагировал на нагрузки и восстанавливался после них. В дополнение к этому ученые не зафиксировали аномалий в работе сердца и легких у пациентов с постковидом, а также нарушений в работе моторных нервов и сенсорно-двигательных нервов, что говорит об отсутствии негативных перемен в их здоровье после упражнений.

При этом исследователи обнаружили, что необычно большое число пациентов с постковидным синдромом, около 62% из них, страдали от различных форм мышечной слабости еще до начала упражнений. Как предполагают медики, это связано не только с низким уровнем физической активности, но и с пока не выявленными переменами в работе организма после коронавирусной инфекции, природу которых еще предстоит раскрыть, подытожили Трифонос и ее коллеги.

О постковидном синдроме

Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что предположительно связано с постоянно высокой активностью иммунной системы. Большинство пациентов избавляется от постковида в первый год после избавления от инфекции, однако у некоторых людей его симптомы сохраняются на протяжении нескольких лет.