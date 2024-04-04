Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

В США пациента, которому впервые в истории провели успешную операцию по пересадке генетически модифицированной почки свиньи человеку, выписали из больницы. Об этом сообщает The New York Times.

© Lenta.ru

Журналисты издания ссылаются на слова команды специалистов из Массачусетской больницы общего профиля, где провели новаторскую операцию. Они заявили, что пациента, 62-летнего Ричарда Слэймена, выписали в среду, 3 апреля, чуть больше чем через две недели после операции, которая состоялась 16 марта. По словам врачей, пересаженная почка полностью функционирует. При этом медики не готовы дать гарантий, что организм мужчины не отторгнет орган позже.

Слэймен согласился на экспериментальную операцию из-за того, что иначе ему пришлось бы ждать донорской почки пять или шесть лет. Врач-нефролог Массачусетской больницы отметил, что, скорее всего, пациент бы просто не дожил до этого момента, так как страдал от сахарного диабета второго типа и гипертензии и много лет был вынужден проходить процедуру диализа.

Донорские органы предоставила биотехнологическая компания eGenesis. Она использует технологию CRISPR — генетические «ножницы», позволяющие вырезать, вставлять или изменять определенные участки генома для приобретения необходимых свойств.

Чтобы сделать почки пригодными для людей, ученые в eGenesis удалили три гена свиньи, участвующие в синтезе сахаров, потому что их атакует иммунная система человека. Помимо этого они добавили семь человеческих генов, помогающие предотвратить иммунные реакции, которые могут вызвать отторжение трансплантата. Также ученые вырезали фрагменты вирусной ДНК, эндогенные ретровирусы в геномах свиней, которые не опасны для этих животных, но могут нанести вред людям.

69 изменений в геном свиньи внесли ученые из eGenesis

В рамках процедуры трансплантации Слэймен прошел два курса лечения антителами, помогающими предотвратить отторжение органов, а также некоторое время принимал препараты, подавляющие иммунитет.

Врачи Массачусетской больницы надеются, что однажды подобные трансплантации станут обычным явлением, а утомительная для пациентов процедура диализа уйдет в прошлое. Они добавили, что нехватка человеческих органов для трансплантации — серьезная проблема, из-за которой многие пациенты не могут получить помощь своевременно, и выразили надежду на то, что с помощью биотехнологий эту проблему удастся решить.

В январе 2022 года американские исследователи впервые провели операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему мужчине. Реципиент страдал несовместимым с жизнью кардиологическим заболеванием. Однако после пересадки он прожил всего несколько месяцев, после чего у него внезапно возникла сердечная недостаточность. Этот случай подвергся тщательному расследованию для поиска возможных причин развившегося состояния.