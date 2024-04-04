В России предложили новый метод диагностики дислексии
В России разработали новое приложение, позволяющее диагностировать дислексию. Авторами разработки стали специалисты из Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.
Программа под названием «Дислектор» - это кросс-платформенное приложение, работающее вместе с портативным видеоокулографом. Он фиксирует движение глаз ученика во время чтения, после чего проводится анализ данных с использованием ИИ.
В результате удается не только выявить дислексию, но оценить активность глаз, которая влияет на процесс чтения.
Более того, ученые разработали мобильное приложение «Дислектор App» для планшетов и смартфонов. Оно позволяет определить степень дислексии на основе данных, полученных от сотен детей.
Ученые уверяют, что степень точности программы составляет более 90%, сообщает Коммерсантъ.