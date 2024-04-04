Как уменьшить скачки сахара в крови при приеме пищи

Основываясь на исследованиях, проведенных в 2023 году и опубликованных в The New York Times, употребление овощей в первую очередь, а затем белков и жиров, а углеводов в последнюю, может помочь снизить скачки сахара в крови и уменьшить риски развития диабета II типа.

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Доктор Альпана Шукла из Weill Cornell Medicine и ее коллеги провели эксперимент, в ходе которого участникам предлагали есть определенные продукты в разном порядке. Результаты показали, что уровень сахара в крови был намного ниже, когда участники сначала употребляли белки и овощи, а затем углеводы.

Специалисты объясняют, что такой порядок может задерживать опорожнение желудка, что в свою очередь замедляет всасывание сахаров из углеводов в кровь. Это особенно важно для людей с диабетом или преддиабетом, так как у них повышен риск скачков уровня глюкозы в крови.

Несмотря на эти результаты, эксперты предупреждают, что слишком строго следовать этому правилу не стоит, чтобы избежать развития расстройств пищевого поведения. Они также подчеркивают, что здоровым людям обычно не нужно контролировать уровень сахара в крови таким образом, но употребление белков и овощей в первую очередь может помочь им дольше чувствовать себя сытыми.

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