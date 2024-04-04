Ученые заговорили о способности соевых продуктов снижать риск развития рака

Заявление основано на исследовании, в рамках которого было изучено 52 научных работы с участием более 860 000 человек, проведенные в Азии, включая Японию, Китай, Корею и Сингапур, а также в США и Европе.

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Как оказалось, совевые продукты снижают риск развития онкологии в среднем на 31%, сообщает Reedus.

В частности, при употреблении тофу риск снижается на 22%, а соевого молока – на 25%.

Ранее ученые выяснили, как вейпинг влияет на здоровые клетки организма. Эксперимент с участием 32 человек показал, что всего 30 минут вейпинга в четыре раза увеличивают окислительный стресс.

Также в последние годы в России врачи-онкологи всё чаще фиксируют рак гортани среди молодых людей, чей возраст не превышает 40-летний рубеж. И развитие злокачественной опухоли в органах дыхания, миндалинах, надгортаннике и голосовых связках врачи связывают с курением электронных сигарет.