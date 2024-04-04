Четверть жителей планеты страдают от одиночества

Многие люди не умеют справляться с постоянным чувством одиночества внутри, и когда оно становится хроническим, последствия для здоровья могут быть очень серьезными. Ученые выяснили, что такое состояние в конечном итоге повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и прочих проблем.

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По данным отчета главного санитарного врача США Вивека Мурти за 2023 год, постоянное одиночество несет риск, сопоставимый с последствиями от курения, ожирения и гиподинамии (малоподвижный образ жизни — прим. «ВМ»). При этом речь идет не только о ментальных проблемах, но и о физических.

В прошлом году опрос, проведенный группой ученых, показал, что около 25 процентов взрослого населения во всем мире чувствует себя довольно одинокими. Тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила капанию по борьбе с этой проблемой и назвала ее «насущной проблемой здравоохранения».

Когда социальные потребности не удовлетворяются, связи между нейронами обрываются, что ведет к разрушению организма. При этом изоляция и одиночество — не одно и то же, отметили авторы исследования.

Психиатр из Университетского колледжа Лондона Эндрю Соммерлад убежден, что хоть понятия и взаимосвязаны, они не являются тождественными. Одиночество относится скорее к субъективному переживанию чувства неудовлетворенности, подчеркнул медик.

По его словам, люди, страдающие внутренним чувством одиночества, чаще подвержены депрессии, что в свою очередь приводит к суициду.

В частности, отмечают ученые, такие люди часто страдают от высокого давления и нарушений иммунной системы. Помимо этого, у одиноких людей вероятность развития слабоумия в 1,64 раза выше, чем у тех, кто не испытывает подобных проблем.

Данные исследования, приведенные в медицинском журнале Nature, показывают, что уровень одиночества наиболее высок среди молодежи. 79 процентов людей в возрасте от 18 до 24 лет сталкиваются с гнетущим ощущением внутри. Что касается пожилых граждан, то только 41 процент в возрасте от 61 года испытывает постоянное одиночество.

Какой бы ни была причина такого состояния, с недугом необходимо бороться, считают исследователи. Это позволит в том числе вырастить здоровые будущие поколения и увеличить продолжительность жизни.

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что собаки-компаньоны могут учуять приближающийся приступ посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Оно появляется у людей после разрушающего события, которое оставило отпечаток на психике.