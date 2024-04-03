Найден способ предотвратить метастазы в костях

Существующие лекарства могут препятствовать метастазированию рака молочной железы в кости и повысить выживаемость при этом типе опухоли. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cancer Discovery.

© Shutterstock

Более 75% пациентов с метастатическим раком молочной железы страдают от метастазов в костях, которые провоцируют переломы и вызывают сильную боль.

Как и здоровые ткани, опухоль — это экосистема, в которой имеются сложные взаимодействия между различными типами клеток иммунной системы, соединительной ткани, кровеносных сосудов. При этом раковые клетки могут заставить здоровые ткани поддерживать рост опухоли, в том числе и ее проникновение в другие органы. Ученые предположили, что этого можно избежать, заблокировав взаимодействие между раковыми клетками и здоровыми. Чтобы понять процесс метастазирования, они сравнили три типа костей от модельных мышей: здоровые, с ранними метастазами и зрелыми.

Ученые обнаружили, что когда начинается метастазирование, Т-клетки иммунной системы проникают в метастазы, но не могут их уничтожить. Как оказалось, это их свойство было заблокировано другим типом иммунных клеток. Ученые выявили белковые молекулы, которые играют центральную роль в этом процессе. Также они нашли комбинацию из уже существующих препаратов, которая могла бы остановить «поломку» иммунных клеток. Ее протестировали на мышах с раком: лечение значительно повысило выживаемость, а метастазы в костях были гораздо меньше.

Исследование тканей пациенток из США и Израиля показало, что их иммунные клетки вырабатывают те же белки, что и мышиные. Это может означать, что подобранная учеными комбинация лекарств будет эффективна и для людей.