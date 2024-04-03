Ученые нашли связь между щекоткой и сексуальным возбуждением

Ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии обнаружили, что существует механизм, благодаря которому люди могут испытывать сексуальное возбуждение от щекотки. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные о сексуальной активности 719 здоровых добровольцев с книсмолагнией (способностью испытывать возбуждение от щекотки). Также исследователи собрали информацию о том, какие конкретные «методы щекотки» и ее интенсивность приносили испытуемым сексуальное удовлетворение.

Оказалось, что среди всех опрошенных щекотка ассоциировалась с сексуальным возбуждением у большинства участников. Почти половина респондентов заявила о способности получения сексуального удовлетворения без такой стимуляции. Четверть респондентов, с другой стороны, отметили, что могут испытывать оргазм исключительно благодаря щекотке.

Ученые также выяснили, что на формирование книсмолагнии (возбуждения от щекотки) может влиять контент, транслируемый средствами массовой информации. Многие участники сообщили, что просмотр мультфильмов, в которых фигурировала щекотка, способствовал развитию у них интереса к ней. Вероятнее всего это связано с возникновением бессознательных ассоциаций щекотки с безопасностью и положительными впечатлениями.