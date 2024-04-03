Ученые обнаружили пользу микробов чайного гриба

Ученые обнаружили, что когда дрожжи и бактерии из чайного гриба колонизируют кишечник, то изменяют жировой обмен без каких-либо других диетических изменений. Это приводило к снижению запасов жира, пишет New atlas. Научная статья вышла в PLOS Genetics.

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Эксперименты над червями-нематодами показали, что микробы чайного гриба напрямую влияют на экспрессию кишечных генов, особенно тех, которые связаны с жировым обменом. Введенная флора увеличила количество белков, необходимых для расщепления жира, и, наоборот, помогла снизить образование белков, которые создают жировые соединения. Эффект, очень похожий на голодание, но не потребовалось никакого сокращения пищи.

Хотя исследование проводилось на червях, авторы полагают, что метаболические эффекты чайного гриба будут наблюдаться и у людей.

Другие исследования показали, что древний ферментированный напиток демонстрирует большой потенциал в качестве антиоксиданта, уменьшающего воспаление, и антибактериального средства. Но вот людям с сахарным диабетом от него стоит воздержаться — еще одно исследование показало, что напиток повышает уровень сахара.