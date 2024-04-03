Генетик объяснил, почему не следует бояться ГМО-продуктов

Стоит ли избегать продуктов с генетически модифицированными организмами, и как ГМО способствуют спасению жизней людей, страдающих диабетом и другими тяжелыми заболеваниями.

В интервью порталу Pravda.Ru с генетиком, замдиректором ФГБУ «ВНИИКР» по научной работе, доктором биологических наук Александром Соловьёвым, ученый подчеркнул, что создание растений с ГМО сводится к привнесению признака, отсутствующего у данного растения, путем введения соответствующего гена, который, как и остальные, состоит из аденина, тимина, гуанина и цитозина (АТГЦ), тем самым не добавляя в ген никаких вредных компонентов.

Также большинство генномодифицированных организмов проходят больше испытаний, чем селекционно выведенные, что гарантирует их безопасность.

С точки зрения медицины, ГМО тоже играют важную роль в спасении жизней людей, особенно диабетиков, для которых инсулин, произведенный с использованием генномодифицированных продуктов, стал жизненно необходимым. Также многие антибиотики производятся с использованием генетически модифицированных бактерий.

Генетически модифицированные растения применяются в сельском хозяйстве с середины 1980-х годов, и сейчас их используют в более чем 30 странах. Применение ГМО позволяет производить большое количество кормового белка, что является необходимым для животноводства.

Однако в России генная инженерия и геномное редактирование сталкиваются с ограничениями в виде отсутствия нормативной базы, но несмотря на это, в стране существует несколько центров, где проводятся серьезные генетические исследования, заключил эксперт.

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