Обнаружена связь между леворукостью и аутизмом

Новое исследование связало редкие варианты некоторых генов с развитием леворукости у людей. Ученые из Института психолингвистики им. Макса Планка (Нидерланды) изучили генетические данные более чем 350 000 человек. Результаты опубликованы в Nature Communications.

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Только около 10% людей левши. Это распределение широко распространено на всех континентах и остается стабильной на протяжении всей истории человечества. Леворукость наследуется примерно четверти случаев. Асимметрия мозга, вызывающая доминирование рук, начинает формироваться в раннем возрасте, а предпочтение руки у ребенка можно заметить еще в утробе матери. На эмбриональной стадии левое и правое полушария мозга работают по-разному, что отчасти определяет врожденное поведение, например, то, куда мы наклоняемся, когда обнимаем кого-то, какой стороной рта мы склонны пережевывать пищу и, конечно, какая рука у нас доминирующая.

Ученые ранее выявили 48 вариантов генов, присутствующих у левшей. В их число входят контролирующие экспрессию генов, связанных с тубулинами. В недавнем исследовании искали редкие варианты.

Обнаружилось, что левши в 2,7 раза чаще имеют редкие варианты гена TUBB4B, который кодирует тубулины, образующие микротрубочки. Микротрубочки — белковые внутриклеточные структуры, они составляют часть цитоскелета («каркаса» внутри клетки), придающего клеткам их форму. Также микротрубочки в клетке используются в качестве «рельсов» для транспортировки частиц. Они важны для развития, передвижения и пластичности нейронов.

Неизвестно, как микротрубочки влияют на выбор рабочей руки человека. Но было высказано предположение, что они могут способствовать клеточной хиральности на ранних стадиях развития мозга. Микротрубочки могут влиять на леворукость, поскольку образуют реснички — волосоподобные выступы на клеточных мембранах, — которые могут направлять потоки жидкости асимметричным образом.

В ходе крупномасштабных исследований не обнаружено никакой связи между леворукостью и каким-либо из девяти генов, участвующих в нейродегенеративных заболеваниях. Но оказалось, что люди с вариациями двух генов, связанных с аутизмом, DSCAM и FOXP1, имеют значительно более высокие шансы стать левшами. Конечно, у большинства левшей нет аутизма, но когда мутации DSCAM или FOXP1 влияют на появление этого заболевания, одной из причин являются именно изменения в развитии мозга относительно оси «лево-право».