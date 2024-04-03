В США создали таблетку для диванных спортсменов

Ученые из США создали препарат, который произведет революцию в фитнес-индустрии. Теперь, чтобы укрепить организм и накачать мышцы больше не нужен спортзал и изнурительные упражнения.

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Как говорил классик: «Достаточно одной таблетки!» И ваше тело начнет меняться, становиться спортивным и здоровым. Американские исследователи рассудили, что занятия спортом запускают в организме определенные биохимические процессы, и решили, что с помощью фармакологии могут сделать то же самое.

Таблетка, придуманная ими может заменить посещение спортзала. А для тех, кто в принципе обходит такие заведения стороной, станет реальным шансом получить красивое тело, не вставая с дивана.

Кроме этого, эксперты предполагают, что их разработка поможет людям, которым по медицинским показаниям запрещены физические нагрузки, сердечникам и людям с почечной недостаточность.

Но прежде чем попасть в аптеки препарат должен пройти ряд испытаний, доказать свою эффективность и безопасность, сообщает «Российская газета».

Также ранее сообщалось, что пропуск приема пищи и низкоуглеводная диета могут навредить потере веса.