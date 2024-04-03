Российские ученые создали препарат от болезни Бехтерева

Михаил Мишустин, премьер-министр России, сообщил о завершении клинических исследований первого в мире препарата, способного остановить развитие болезни Бехтерева. Он отметил, что, новый препарат сможет помочь десяткам тысяч людей.

© Ferra.ru

Завершаем исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. Ученые со всего света бились над тем, как можно остановить ее развитие. А российским новаторам удалось создать препарат, способный помочь десяткам тысяч людей. Гордимся такими успехами, -

Препарат, разработанный российской компанией «Биокад» совместно с учеными РНИМУ им. Н. И. Пирогова, направлен на причину заболевания, что делает его уникальным на мировом рынке медицины.

Кроме того, премьер добавил начало внедрения в клиническую практику инновационных биомедицинских клеточных продуктов и тканевой инженерии. Он подчеркнул, что более 6 миллионов людей нуждаются в таких инновационных методах лечения.