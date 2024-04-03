Сокращение числа курильщиков в Швеции не повлияло на статистику по раку легких

Число курильщиков в Швеции значительно сократилось, но количество случаев рака легких при этом уменьшилось не так сильно, как ожидалось. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых университета Умео.

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Исследователи сравнили изменения привычек курения в Швеции с 1950-х годов с показателями заболеваемости раком легких в период с 1970 по 2021 год у мужчин и женщин в возрасте 40-84 лет. Сегодня каждый двадцатый швед в возрасте от 18 до 69 лет курит ежедневно, в 1960-е годы это был каждый второй житель страны.

Согласно прогнозам рисков пятидесятилетней давности, в 2021 году рак должны были выявить у 2 250 мужчин, на практике этот показатель составил 1695 случаев (минус 555). Среди женщин, согласно ожиданиям, должно было бы быть 544 случая, но на практике число достигло 2 181 (плюс 1 637)

"Курение, несомненно, является важнейшим фактором риска рака легких, поэтому удивительно, что снижение курения пока не столь заметно в статистике. Чтобы выяснить, что его вызывает, необходимы дополнительные исследования, - прокомментировал в пресс-релизе профессор Института общественного здравоохранения и клинической медицины Умео Бенгт Ярвхольм. - Полученный результат ни в коем случае не следует интерпретировать как утверждение о том, что бросать курить бесполезно. Напротив, исследование подчеркивает важность раннего прекращения курения".

Исследование не дает ответа на вопрос, почему развитие рака на практике не соответствует прогнозам. Одним из объяснений может быть то, что уменьшение числа курящих в действительности было меньше, чем заявлено на бумаге. Также вероятно, что предыдущие предположения о скорости снижения рисков заболевания при отказе от вредной привычки были преувеличены. Нельзя исключать и роль других факторов - окружающей среды или образа жизни.

В основе исследования - данные онкологического регистра Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, которые сравнили со статистикой по курению табака, полученной в результате опросов, и показателями продаж сигарет. Оно опубликовано в журнале European Journal of Public Health.