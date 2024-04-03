Ученые выяснили, что вейпы меняют ДНК

По заявлению ученых из Калифорнийского университета и университета Инсбрука, вейпы и электронные сигареты меняют ДНК. Как говорится на портале AACR, к таким выводам ученые пришли после изучения данных 3,5 тысяч человек.

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Как оказалось, у курильщиков меняются клетки щек. Примечательно, что такие же изменения ранее были обнаружены у людей, курящих обычные сигареты. При этом изменения эпигенома наблюдались даже у людей, которые выкурили за всю жизнь менее 100 сигарет.

Ученые считают, что это подтверждает мнение о том, устройства для курения электронных сигарет могут быть не такими безопасными, как считалось ранее.

Ранее ученые выяснили, как вейпинг влияет на здоровые клетки организма. Эксперимент с участием 32 человек показал, что всего 30 минут вейпинга в четыре раза увеличивают окислительный стресс.

Также в последние годы в России врачи-онкологи всё чаще фиксируют рак гортани среди молодых людей, чей возраст не превышает 40-летний рубеж. И развитие злокачественной опухоли в органах дыхания, миндалинах, надгортаннике и голосовых связках врачи связывают с курением электронных сигарет.