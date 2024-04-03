Люди с болезнями сердца потребляют в два раза больше натрия, чем нужно

Натрий — это важное питательное вещество. Однако его избыток может привести к повышению кровяного давления, что повреждает сосуды и увеличивает нагрузку на сердце. Также это может вызвать задержку жидкости в организме, что усугубляет проявление сердечной недостаточности.

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Согласно действующим рекомендациям по питанию США, опубликованные Министерством сельского хозяйства страны, большинству взрослых в сутки нужно употреблять менее 2300 мг натрия. Это эквивалентно 1 чайной ложке поваренной соли. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это число ещё меньше — 1500 мг/день.

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Результаты нового исследования показали, что из более чем 3100 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями 89% потребляли больше рекомендуемого ежедневного максимума (1500 мг). Также они в целом получали натрия в два раза больше этого количества.

В исследовании использовались данные пациентов с такими диагнозами, как сердечный приступ, инсульт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца или стенокардия. Все они принимали участие в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) в период с 2009 по 2018 год. Согласно результатам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями потребляли в среднем 3096 мг натрия в сутки.

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