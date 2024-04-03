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Учёные определили микроорганизмы, которые повышают или снижают вероятность развития ожирения

На Европейском конгрессе по ожирению (ECO) было объявлено, что учёные определили конкретные виды микроорганизмов, которые влияют на риск возникновения ожирения у человека. Всего они обнаружили шесть ключевых видов.

Ученые определили микроорганизмы, которые повышают или снижают вероятность развития ожирения
© dreamstime.com

В рамках исследования учёные проанализировали данные 361 взрослого добровольца из Испании. Результаты показали, что дисбаланс в отдельных группах бактерий может играть важную роль в возникновении и развитии ожирения. Об этом сказала доктор Паула Араназ из Центра исследований в области питания Университета Наварры.

© Getty

У людей с более высоким индексом ожирения был ниже уровень Christensenella minuta. Эта бактерия связана с худобой и здоровьем. Также были выявлены некоторые различия между полами. К примеру, у мужчин большое количество видов Parabacteroides helcogenes и Campylobacter canadensis было связано с более высоким индексом массы тела, большей жировой массой и размером талии.

Предикторами риска ожирения у женщин были Prevotella micans, Prevotella brevis и Prevotella sacharolitica. Но мужчин это не касалось.

В целом, как выяснилось, состав кишечного микробиома человека, особенно высокие уровни бактерии Christensenella minuta, защищает от ожирения. При этом виды бактерий, влияющих на развитие ожирения, могут различаться в зависимости от пола.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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