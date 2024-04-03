Новосибирские ученые разработали метод пластики груди без разрушения тканей

Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали и запатентовали новую технологию маммопластики без разрушения тканей органа и с сохранением всех функций груди, включая способность к лактации и чувствительность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Запатентованный способ учитывает множество анатомических аспектов, особенности строения сосудистой сети молочной железы, ее лимфотока, другие параметры. В результате врачи получают возможность корректировать форму органа, манипулируя сосудами и тканями, но сохраняя при этом их целостность. А место расположения разреза обеспечивает фактическое отсутствие видимых следов хирургии. Да, это сложная операция, но она вполне по силам квалифицированному хирургу и дает хорошие результаты", - привела пресс-служба слова одного из авторов патента, профессора центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии, ведущего пластического хирурга центра медицины "Авиценна" Андрея Козлова.

Главное отличие нового метода пластики груди, запатентованного новосибирскими учеными, в том, что он направлен на достижение требуемого эстетического результата без разрушения тканей органа и с сохранением всех функций молочной железы, включая способность к лактации, чувствительность.

Работа велась совместно сотрудниками центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии, Центра трансфера технологий НГУ и клиникой "Авиценна".