Обнаружена природная защита от рака

Многие учёные посвящают жизнь тому, чтобы подробно изучить рак и выяснить, что его вызывает и как от него обороняться. Исследователи из Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии выяснили, что существует такое растение, которое может защищать здоровые клетки от влияния рака. Подробнее об этом — далее в материале.

© Секрет Фирмы

Что выяснили учёные

Как сообщается в публикации Scientific Reports, группа учёных из арабских стран обнаружила, что дерево альбиция (Albizia lebbeck) обладает интересными свойствами. Оно растёт в странах Азии и чаще всего встречается в Турции, Иране, Китае, Индии, Непале и Пакистане. Его нередко высаживают в качестве тени для других растений на плантациях.

В стеблях и листве альбиции есть особые фенольные соединения. При заболевании раком молочной железы они способны защитить здоровые клетки от метастаз. Причём они не позволяют синтезироваться метастазам и сохраняют остальные клетки неповреждёнными.

Болезнь Альцгеймера и синдром Дауна

Ранее американские учёные выяснили, как связаны между собой болезнь Альцгеймера и синдром Дауна. Они уже знали, что связь между заболеваниями есть, но какого рода — им предстояло ещё открыть. Теперь учёные могут провести прямую параллель между двумя болезнями, подробнее узнать об этом можно здесь.