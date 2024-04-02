Ученые выяснили, почему люди поддаются онлайн обману и мошенничеству

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Массачусетского технологического института (MIT) провели исследование, направленное на лучшее понимание причин, по которым люди поддаются обману в онлайн-среде. Их работа, опубликованная в журнале Communications Psychology, раскрывает некоторые закономерности, лежащие в основе обнаружения лжи в онлайне.

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Ученые отметили, что многие люди по всему миру теряют миллиарды долларов из-за онлайн-мошенничества, особенно в условиях пандемии COVID-19 и с развитием генеративного искусственного интеллекта. Для того чтобы помочь людям обнаруживать онлайн-мошенничество, необходимо понять, почему они становятся его жертвами.

В рамках исследования ученые провели три эксперимента с участием 310 человек, которые должны были принять участие в онлайн-игре с карточным набором. Участникам предлагалось сделать выбор между честностью и обманом, что могло повлиять на исход игры. После каждого раунда участникам предлагалось оценить честность других игроков.

Исследователи обнаружили, что люди были более подозрительны к другим, если они сами лгали во время игры. Они также отметили, что подозрения возникали, когда другие игроки сообщали о наличии редкой карты. Подводя итоги, ученые пришли к выводу, что честные люди могут быть особенно уязвимы для мошенничества в онлайн-среде, потому что они меньше всего подозрительны к обману.