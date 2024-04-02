Изменения в кишечном микробиоме могут приводить к раку у молодых

Причинами повышения распространенности рака среди молодежи могут быть неправильное питание, социальная изоляция и вредные привычки. Менее очевидным провокатором заболеваний этой группы выступают изменения в кишечных бактериях, связанные с приемом антибиотиков. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов из национального института здравоохранения США, а также ведущих британских, австралийских и американских онкологов.

© Газета.Ru

Многочисленные исследования показали, что уровень заболеваемости раком среди лиц, рожденных после 1960 года, превышает таковой у более старшей возрастной группы. Также известно, что в Великобритании с начала 1990-х по 2018 год частота заболеваемости раком у людей в возрасте 25-49 лет увеличилась на 22%. В частности, «молодеет» рак груди, колоректальный рак, рак легких, щитовидной железы и репродуктивных органов.

По мнению американского онколога Веды Гири, рост заболеваемости может быть отчасти обусловлен факторами образа жизни. Исследование ученых из Эдинбургского университета подтвердило, что курение, употребление алкоголя, а также рацион с большой долей красного мяса и натрия (соли) и меньшей — клетчатки, повышает риск развития рака в молодом возрасте.

Исследователь Дэниел Бьюкенен из университета Мельбурна отметил, что неочевидной причиной повышения распространенности рака среди людей младше 45 лет также могут быть патологические изменения в микробиоме кишечника. Увеличение числа некоторых вредных кишечных бактерий приводит к запуску воспалительного процесса в организме и ухудшает способность иммунной системы бороться с чужеродными клетками. Чаще всего такие изменения становятся причиной развития рака кишечника. По мнению ученых, это может быть связано с более широким применением антибиотиков.