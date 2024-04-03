Обнаружены защищающие организм от избытка холестерина бактерии микрофлоры

Международная группа молекулярных биологов смогла открыть виде кишечных бактерий Oscillibacter, способствующих снижению холестерина в организме.

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В Институте Брода Ли Чэньхао заявили, что эксперименты с последующим открытием проводились при проекте Framingham Heart Study, который заключался в изучении состоянии у наблюдаемых добровольцев сосудов и сердца.

Ученые изучили микрофлору почти полутора тысяч участников эксперимента. Они изучали ее видовой состав и как бы он мог повлиять в целом на биомаркеры по работе указанных органов.

«Сейчас многие коллеги проводят опыты по трансплантации микрофлоры, не понимая того, как именно бактерии взаимодействуют друг с другом и с клетками кишечника. Мы раскрыли возможный механизм того, как кишечные бактерии воздействуют на круговорот стиролов в теле человека. Его изучение приблизит нас к пониманию того, как микрофлора воздействует на организм ее хозяина», - прокомментировали в учебном заведении.

Удалось выявить более 16 тысяч закономерностей между биомаркерами и заявленной микрофлорой. Акцент специалисты сделали именно на взаимосвязи с показателями холестерина.

Выяснилось, что подобного рода бактерии могут показательно расщеплять холестерин в крови, чем не позволяют ему повыситься и достигнуть предельно допустимых показателей.

В будущем эксперты намерены использовать эти знания для улучшения методики профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.