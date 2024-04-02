Российские ученые предложили метод анализа крови с помощью света

Учёные из Сеченовского Университета Минздрава России разработали метод оценки уровня полного гемоглобина крови, используя просвечивание ладони. Теперь это позволяет мгновенно измерять содержание гемоглобина без забора крови, что рассказано в Первом МГМУ им. Сеченова.

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Проверка уровня гемоглобина в крови обычно необходима для выявления анемии и других заболеваний. Она важна для общего состояния организма. Традиционный способ требует взятия крови и не подходит для постоянного контроля, но новый метод, основанный на оценке изменения света через крупные сосуды на ладони, может предложить дешёвую и безопасную альтернативу.

Этот метод успешно протестирован на добровольцах и может стать эффективным инструментом для медицинских исследований и диагностики заболеваний, предоставляя более удобный и безопасный способ измерения гемоглобина.