Ученые: чем чистоплотнее хозяйка, темы выше у нее риск заболеть рассеянным склерозом

Исследователи отметили, что чем чистоплотнее хозяйка, тем выше у нее риск в старости заболеть рассеянным склерозом. При этом выяснилось, что бытовая химия может стать причиной появления аутизма у детей. Кроме этого, выявлено еще около десятка аутоиммунных, неврологических и даже психических заболеваний, связанных с чистящими веществами.

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Чтобы это доказать, ученые из Университета Кес Вестерн Резерв проверили 1823 различных наименований гелей, капсул, растворов и т.п. из местных магазинов.

С помощью компьютерного моделирования и метода культивирования клеток и органоидов ученые испытывали влияние различной бытовой химии на мозг человека. Установлено, что накапливаясь в тканях и костях вредные вещества постепенно отправляют и разрушают мозг, сообщает Naked Science.