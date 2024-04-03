Почему аутисты часто в чем-то очень одарены

Аутизм – это специфика развития нервной системы, связанная с необычным опытом и характеристиками. Аутичные люди сталкиваются с проблемами при выполнении повседневных задач, трудности часто включают распознавание эмоций или социальных сигналов. Но исследования показали, что в некоторых когнитивных задачах аутичные люди лучше. Как и почему так получается? Ответ может быть неожиданным: больше «нейронного шума».

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Обычно, когда говорят о шуме, чаще всего подразумевают слуховой: какофония и громкость звуковых частот. Аналогичное происходит и в мозге при случайных колебаниях нейронной активности. Это и называется нейронным шумом. Такой шум присутствует всегда и возникает поверх любой мозговой активности, вызванной зрением, слухом, обонянием и осязанием. В мозге один и тот же стимул, предъявленный несколько раз, не будет вызывать одинаковую активность.

В мозге множество источников нейронного шума. К ним относится, среди прочего, то, как нейроны становятся возбужденными и спокойными, а также биохимические процессы на клеточном уровне. Обычный мозг имеет механизмы управления этим шумом.

При аутизме нейронного шума гораздо больше, это можно увидеть на записях электроэнцефалографии (ЭЭГ). Это означает, что нейронная активность людей с аутизмом менее предсказуема и демонстрирует более широкий диапазон активности (более высокие подъемы и спады) в ответ тот же стимул. Многие исследования связали этот «шумный» аутичный мозг с когнитивными, социальными и поведенческими трудностями.

Хотя высокий уровень нейронного шума обычно является проблемой, иногда он может принести пользу из-за явления, называемого стохастическим резонансом. Именно здесь оптимальное количество шума может повысить производительность.

В недавнем исследовании участников проверили на умение обнаруживать определенные буквы, отображаемые на фоне визуальной статики различной интенсивности. Затем добавляли дополнительный визуальный шум к нейронному шуму, уже присутствующему в мозге участников.

У людей без аутизма мозговой шум в этом случае повышался, чтобы те могли справиться с задачей, а у людей с аутизмом — нет, он и так был довольно высок. К тому же, последние в целом справились с заданием гораздо лучше первых.