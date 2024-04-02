Челябинские врачи диагностировали у мужчины рак молочной железы

Хирурги Челябинского онкоцентра прооперировали 63‑летнего пациента, у которого был обнаружен рак молочной железы. Как сообщает пресс-служба клиники, мужчина обратился к врачам после того, как заметил, что его правая грудь изменила форму.

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Кроме того, он обнаружил внутри молочной железы уплотнение.

Пациента обследовали в Центре амбулаторной онкологической помощи и пришли к выводу, что опухоль носит злокачественный характер.

В результате врачи провели радикальную мастэктомию, после чего направили на амбулаторное долечивание.

«Молочная железа в рудиментарном виде существует и у мужчин. Каждый год через нашу больницу проходят один-два мужчины с раком молочной железы», — рассказали в больнице.

Всего врачи больницы проооперировали более 50 мужчин с раком молочной железы.