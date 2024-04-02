Ученые обнаружили, что у людей сильно различается скорость зрительного восприятия

Результаты одного эксперимента показали, что у разных людей на самом деле может быть очень разная скорость восприятия визуальных сигналов. Другими словами, некоторые видят больше информации за один и тот же период времени, чем остальные.

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Скорость, с которой мы воспринимаем мир, известна как «временное разрешение». Во многом она похожа на частоту обновления монитора компьютера.

Учёные с кафедры зоологии Школы естественных наук и Института неврологии Тринити-колледжа выяснили, что у людей есть значительные различия во временном разрешении. Это означает, что некоторые способны видеть больше «изображений в секунду», чем другие.

Так, некоторые участники эксперимента сообщили, что воспринимали мерцающий свет как совершенно неподвижный. На самом же деле этот свет мигал со скоростью примерно 35 раз в секунду. Часть же людей могла видеть мигание со скоростью более 60 раз в секунду.