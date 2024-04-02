Люди с болезнями сердца живут дольше в «зеленой» среде

Команда израильских учёных изучила связь между более зелёной окружающей средой и уровнем смертности пациентов с ишемической болезнью сердца после операции. Все полученные данные были опубликованы в журнале Epidemiology.

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Новое исследование включало несколько тысяч пациентов, живущих в Израиле. За ними наблюдали в течение 10 лет. Оказалось, что выживаемость пациентов, которые перенесли шунтирование сердца и живут в более зелёных районах, значительно выше, чем у тех, кто перенёс операцию и проживает в районах с меньшим количеством растительности.

© Tel Aviv University

Выборка исследования составляла 3128 человек. Это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие операцию шунтирования в семи медицинских центрах Израиля, от Хайфы до Беэр-Шевы, в период с 2004 по 2007 годы.

Результаты исследования показали, что в среднем в течение 12 лет после операции риск смертности у тех, кто жил в очень зелёной среде, был ниже в среднем на 7%, чем у людей, которые не жили рядом с растениями. Также эта связь была сильнее выражена среди женщин. Их было 23%, и они на момент операции в среднем были старше: 69,5 лет против 63,8 года у мужчин.

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