Какие лица воспринимаются людьми как более привлекательные

С точки зрения эволюции, красота — это показатель здоровья. Но какие лица мы склонны считать красивыми?

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Для проведения нового исследования учёные использовали 1550 изображений лиц из 10 разных стран. Привлекательность же того или иного лица определялась по средней оценке людей противоположного пола, которые принадлежали к той же культуре, что и участник эксперимента.

Выяснилось, что на самом деле симметрия не является действительно значимым фактором красоты. Однако важное значение имеет то, насколько пропорции лица отклоняются от средних показателей по популяции. Чем это отклонение было больше, тем менее привлекательным было лицо.

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Лица женщин, которые выглядели более женственно, всегда воспринимались как более привлекательные. При этом более мужественные лица у мужчин не делали их более симпатичными. Также женщины в целом оценивались как более привлекательные по сравнению с мужским полом.

Более симпатичными казались худые люди, то есть те, у кого низкий индекс массы тела. Исключение составляли намибийские женщины, которые считали мужчин с более высоким индексом массы тела более красивыми.