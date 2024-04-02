Почему перед месячными возникает бессонница

Новое исследование показало, что колебания сна и настроения могут быть связаны с менструальным циклом. Результаты этой работы были опубликованы в Journal of Sleep Research.

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В новом исследовании участвовала 51 здоровая женщина в возрасте от 18 до 35 лет. Им нужно было носить трекер сна и каждый день вести дневник с описанием своего сна и своих эмоций в течение двух менструальных циклов.

Оказалось, что за несколько дней до наступления месячных женщины значительно чаще просыпались по ночам и проводили меньше времени в постели. Также они сообщили о повышенном чувстве гнева и меньшем количестве положительных эмоций, таких как счастье, спокойствие и энтузиазм.

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Возможно, это связано с тем, что перед менструацией быстро повышается уровень репродуктивного гормона прогестерона. Известно, что более высокий уровень этого вещества вызывает незначительное повышение температуры тела, что может нарушить сон. Вместе с другими симптомами вроде менструальной боли, вздутия живота и т. д. это создаёт основу для изменений сна.

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