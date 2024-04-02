Российские ученые создали компактный прибор для диагностики поражений кожи

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения сообщили, что ученые вуза разработали компактное устройство для выявления поражений кожного покрова. Оно предназначено для использования в местах с ограниченными возможностями медицинской помощи, таких как сельская местность или передовая.

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Новая разработка, основанная на активном инфракрасном зондировании, может помочь при исследовании и контроле поражений кожи при различных заболеваниях, включая онкологические заболевания, ожоги и обморожения. Она отличается простотой конструкции, малыми размерами, автономным питанием и относительно невысокой стоимостью, отметили в пресс-службе.

Прибор позволит специалистам МЧС и медикам проводить первичную диагностику поражений кожи при чрезвычайных ситуациях и на передовой. Также он будет полезен в косметологии, позволяя сравнивать глубину поражения кожи с здоровыми участками.

В будущем ученые планируют расширить функционал прибора с помощью нейронной сети для классификации различных поражений кожи, что поможет в диагностике раковых заболеваний, в том числе меланомы.