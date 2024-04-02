Газированная вода представляет опасность для людей пожилого возраста

Из-за ослабления двигательной опоры и менее подвижного образа жизни у людей старше 60 лет газированные напитки могут вызывать опасные скачки глюкозы в крови, что часто приводит к формированию сахарного диабета.

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Исследовательские группы, занимающиеся наблюдением влияния продуктов на здоровье людей пожилого возраста, предостерегли данную группу лиц от употребления газированных напитков и в целом газированной воды.

После 60 лет, по их словам, метаболические процессы в организме заметно ухудшаются. В силу возрастных изменений опорно-двигательная система организма также слабеет. Пожилой человек меньше двигается, а, значит, еще заметнее подвержен негативному воздействию поступающих в организм веществ, в том числе через привычные нам продукты.

Одним из таких ученые назвали именно газированные напитки и воду. Количество сахара в подобных источниках питья выше допустимого, и организм пожилого человека с подобным справляется довольно тяжело.

Итогом злоупотребления становятся опасные скачки параметров глюкозы крови, критические показатели которой приводят к одному из опасных и требующих пожизненого контроля заболеваний - сахарному диабету.

Кроме того, избыток концентрации сахара является первопричиной лишнего веса, проблем с печенью и стремительным выводом необходимого для костей кальция.