Как рассчитать предварительную продолжительность жизни

Скорость ходьбы человека и способность удерживать равновесие на одной ноге могут подсказать, насколько здоровым будет его организм в старости.

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Как пишет MailOnline, для начала следует оценить свою способность удерживать равновесие на одной ноге. Именно этот простой тест может стать для многих проблемой.

«Исследование, опубликованное в British Journal of Medicine, показало, что у вас может быть гораздо более высокий риск смерти, если вы не можете продержаться десять секунд на одной ноге», — отмечено в публикации.

Специалисты предлагают также оценить свою способность подняться с пола без помощи других людей, пишет "Пятый канал".

Аналогичным образом дела обстоят с отжиманием. Исследователи отмечают, что люди, способные выполнить 40 повторений за одно занятие (и это необязательно должно быть сделано за один подход) реже подвержены риску сердечного приступа. Кроме того, специалисты рекомендуют оценить работоспособность мышц рук, включая силу хвата, с помощью кистевого динамометра.

Скорость ходьбы также позволяет оценить степень долголетия. Исследования демонстрируют, что люди, способные ходить быстро, склонны к более длительной продолжительности жизни. Например, ходьба со средней скоростью не менее шести километров в час поможет уменьшить риск развития диабета второго типа на 39%.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», диетолог Наталья Круглова назвала продукты, позволяющие защитить клетки от негативного влияния свободных радикалов и снизить риски развития рака.