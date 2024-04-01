Ученые раскрыли секрет естественного контроля аппетита

Ученые из Гарвардской медицинской школы в составе научного коллектива обнаружили, что употребление твердой пищи при применении лекарства от диабета под названием Метморфин значительно снижает чувство голода и улучшает контроль над аппетитом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

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Некоторые исследования свидетельствуют о том, что широко используемый препарат от диабета Метформин эффективен в качестве средства для снижения веса. В новой научной работе исследователи подтвердили, что Метформин увеличивает количество фактора подавления аппетита, называемого лактоилфенилаланином (Lac-Phe). Lac-Phe харктеризуется как «смесь» лактата и аминокислоты, называемой фенилаланином.

Лакат представляет собой молочную кислоту, уровень которой повышается после поступления в организм пищи. Это спососбствует появлению ощущения сытости. Ученые выяснили, что употребление твердой пищи вызывает более интенсивный «всплеск» концентрации лактата. Это позволяет усилить эффект препаратов для похудения, действие которых заключается в повышении продукции Lac-Phe.

Также исследователи обнаружили, что различные напитки с содержанием калорий не оказывают практически никакого влияния на выработку лактата (и фактора Lac-Phe). Это значит, что их употребление не позволяет достичь насыщения и замедляет прогресс в похудении.