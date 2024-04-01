Как изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру

Глобальное потепление — одна из величайших угроз здоровью человечества в XXI веке. Это Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обобщив результаты множества исследований с весьма неутешительными результатами. Работы ученых со всего мира показывают, что изменение климата делает уязвимыми многие группы населения планеты, в том числе астматиков, больных сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Однако проблемы на этом не заканчиваются. Миллионы людей страдают от проблем с ментальным здоровьем и инфекционных заболеваний, распространение которых также связано с глобальным потеплением. Но несмотря на то, что сдерживать изменения климата достаточно сложно, каждый человек способен внести свой вклад в спасение планеты. Общее дело — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

2023 год стал самым жарким в истории: европейская служба по мониторингу изменений климата Copernicus фиксировала беспрецедентно высокие температуры воздуха по всему миру. Минувший год с большим отрывом обогнал даже 2016-й, который прежде считался рекордно жарким, — средняя температура на Земле в 2023 году оказалась на 0,17 градуса выше, достигнув 14,9 градуса.

В прошлом году столбик термометров во многих странах достиг этой отметки и даже превысил ее. Летом французский город Тулуза прогрелся до 42,4 градуса, китайский Пекин — до 39,4 градуса, а греческий Гитион — до 46,4 градуса. Жара не обошла стороной и Россию — максимальную температуру зафиксировали в Уфе, она составила 41 градус. Всего за 2023 год в стране отметили 1043 суточных погодных рекорда, 80 процентов из которых пришлись на высокие температуры.

При этом ученые допускают, что 2024 год обновит рекорд и окажется еще жарче. Январь 2024 года уже стал самым теплым по всему миру за всю историю наблюдений. Средняя температура приземного воздуха составила 13,14 градуса, что на 0,70 градуса выше среднего показателя января 1991–2020 годов и на 0,12 градуса выше температуры предыдущего самого теплого января 2020 года.

Все больше людей страдают из-за жары

Считается, что жара становится опасной для здоровья, когда температура воздуха превышает нормальную температуру тела человека — 36,6 градуса Цельсия.

На степень опасности для здоровья влияет не только сама температура, но и другие условия, в том числе уровень влажности и время, в течение которого организм подвергается воздействию жары. С ростом глобальных температур увеличивается и смертность, связанная с так называемыми волнами жары. Это периоды чрезвычайно жаркой погоды, которые длятся несколько дней.

Например, в США в среднем за год на фоне экстремальных температур стало ЕС превысило 60 тысяч. Эксперты предполагают, что к середине века ежегодное количество подобных случаев может вырасти на 370 процентов.

При резких перепадах температур — более 10 градусов — происходит изменение тонуса сосудистой системы, возрастает риск сосудистых спазмов и инфарктов. Но даже если потепление происходит плавно, функционирование организма в условиях жары сильно осложняется, ведь органам приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Особенно тяжело жару переносит сердце. При повышении температуры тела всего на один градус число сокращений органа в среднем увеличивается на 10 ударов. Исследования показывают, что прирост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний во время тепловых волн близок к 10 процентам.

«У врачей-кардиологов существует такой неофициальный термин — “летний инфаркт”. Летом авария на сердце, как и на сосудах, часто вызвана перегревом», — рассказывает кардиолог Ирина Григоренко.

Мы столкнулись с целым спектром рисков — от теплового истощения до обезвоживания и даже новых болезней, связанных с пищей и водой, появившихся из-за того, что бактерии начали быстрее размножаться в условиях более теплой погоды, — Грегори Веллениус, эксперт по здоровью окружающей среды в Школе Общественного Здравоохранения Бостонского Университета (BUSPH).

Высокие температуры особо опасны также для пожилых людей и тех, у кого нарушены механизмы терморегуляции: детей, пациентов с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями. В целом проблемы с самочувствием во время жары могут возникнуть у многих групп населения. Гипертоники переживают скачки давления, а страдающие от ишемической болезни сердца чаще испытывают приступы стенокардии. Хуже становится также больным бронхитом, астмой и пневмонией — им не хватает кислорода, что приводит к нарушению полноценного дыхания.

Аномальная жара в скором времени может стать нормой для всего мира, предупреждают климатологи. Но для не адаптированного организма человека нестабильная погода продолжает оставаться серьезным стрессом.

Как спастись от жары. Советы

Во время жаркой погоды есть риск перегреться. В зоне риска — дети, беременные женщины и пожилые, а также люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Чтобы минимизировать вред для организма в жаркую погоду, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Пить больше воды. А от употребления кофе или алкоголя стоит отказаться: они могут способствовать обезвоживанию.

Готовить острую еду. Такая пища помогает организму быстрее охлаждаться.

Отказаться от соли. Но только от поваренной. Добавки натрия в виде минеральной воды или подсоленной обычной, наоборот, помогут предотвратить обезвоживание в жаркую погоду. Подойдут каменная, гималайская или средиземноморская соль.

Делать холодные компрессы. В жару полезно охлаждать виски и запястья. Еще помогут прохладные ванночки для ног.

Использовать кондиционер. Но сразу выставлять слишком низкую температуру не стоит: это не полезно для здоровья. Еще можно набрать ванну холодной воды: это будет остужать воздух в квартире.

Правильно проветривать. Важно делать это в определенное время — утром, вечером или ночью, когда солнце неактивно. Также от жары могут спасти плотные шторы: они не дадут прямым солнечным лучам попадать в окна и нагревать помещение.

Кроме того, глобальное потепление уже Бразилии из-за высоких температур зафиксировали 200 тысяч случаев хронической болезни почек за последние 15 лет. Врачи предупреждают, что проблема носит характер масштабной эпидемии и вскоре станет актуальной для всех развитых стран.

Экстремальная жара увеличивает вероятность преждевременных родов на 16%

Человек может пострадать от изменений климата еще до появления на свет. Экстремальная погода становится причиной преждевременных родов. Вероятность преждевременного рождения ребенка увеличивается на пять процентов при росте температуры на один градус и на 16 процентов при экстремальной жаре. Уменьшение сроков беременности зачастую оборачивается проблемами со здоровьем, а осложнения при родах считаются основной причиной смерти детей в возрасте до пяти лет. В США под воздействием аномальной погоды ежегодно появляются на свет раньше срока 25 тысяч детей. Ученые предупреждают: к концу века количество таких случаев может вырасти до 45 тысяч.

Последствия пожаров и засухи

На самочувствие людей по всему миру оказывают значительное влияние не только сама жара, но и ее последствия. Высокие температуры и засуха увеличивают риск возгорания лесных массивов — пожары становятся чаще и мощнее. Показательный пример — Канада. Весной 2023-го страну Южной Кореи. Дым окутал не только саму Канаду, но также достиг северо-восточных штатов США и западного побережья Европы. Проблема лесных пожаров стала как никогда острой и в других странах. Начиная с весны в огне Греции.

Из-за дыма от пожаров в атмосферу попадают твердые частицы PM2,5. Они проникают в дыхательные пути и кровеносную систему, представляя угрозу даже для абсолютно здорового человека. Кратковременное воздействие такого дыма может привести к снижению функции легких, обострению симптомов астмы и развитию бронхита. Долговременное — к сердечному приступу или инсульту. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе воздействие частиц PM2,5 также увеличивает риск заболевания раком. При этом наибольшую опасность представляет именно дым от лесных пожаров — он токсичнее выбросов от автомобилей и сжигания ископаемого топлива.

В 2021 году канадский врач Кайл Мерритт впервые официально обвинил изменение климата в ухудшении состояния пациента, страдающего от астмы. Он принял решение поставить такой диагноз на фоне волн жары и мощных лесных пожаров, которые значительно ухудшили качество воздуха в стране и привели к резкому увеличению числа пациентов в местных больницах. Ситуация подтолкнула Мерритта и его коллег основать организацию Doctors and Nurses for Planetary Health, которая выступает за улучшение здоровья населения посредством сохранения окружающей среды.

Если мы откажемся принимать во внимание первопричину и будем просто лечить симптомы, мы продолжим оставаться на несколько шагов позади, — Кайл Мерритт, глава департамента неотложной помощи в больнице Нельсона.

Влияние глобального потепления на здоровье легких не ограничивается пожарами. Более жаркая погода способствует увеличению концентрации приземного озона, который является мощным раздражителем дыхательной системы и провоцирует приступы астмы. Особенно плохо в новых реалиях может прийтись астматикам с аллергией. Изменения климата увеличивают сезон цветения, благодаря чему растения способны дольше производить пыльцу. Кроме того, некоторые виды флоры начинают создавать больше пыльцы при повышенной концентрации углекислого газа — вещества, которого становится больше в том числе из-за высоких температур. Это связано с тем, что жара и засухи в тропических регионах значительно уменьшают способность деревьев и океанов поглощать углекислый газ.

Глобальное потепление вызывает депрессию

Беспокойство ученых вызывают и последствия глобального потепления для ментального здоровья людей. Этот аспект климатического кризиса менее очевиден, чем ухудшение физического самочувствия или смерти во время стихийных бедствий, однако он так же опасен. Именно температура становится важнейшим фактором окружающей среды для формирования модели поведения человека. Считается, что для наиболее комфортной жизни она не должна превышать 22 градусов тепла. Если же столбик термометра поднимается выше отметки 28 градусов, это негативно сказывается на ментальном состоянии людей.

Жара ставит под угрозу функционирование центральной нервной системы. Температурный стресс влияет на выработку биохимических веществ, в том числе серотонина и дофамина, которые называют гормонами счастья. В результате дисбаланса у человека могут развиться депрессия или шизофрения. При температуре выше 20 градусов также отмечается обострение связанных с наркотиками поведенческих и невротических расстройств. В подобных состояниях человек становится агрессивным и представляет опасность, как для других людей, так и для себя.

Число самоубийств растет на 2% при повышении среднемесячной температуры на один градус выше нормы

Из-за депрессии ежегодно умирают около 850 тысяч человек по всему миру, а люди с шизофренией в среднем живут на 15-20 лет меньше нормы из-за суицида, повышенного риска некоторых заболеваний и менее качественного образа жизни. Сразу несколько исследований указывают на корреляцию роста числа самоубийств и увеличения температур в разных странах. По данным Стэнфордского университета, количество случаев суицида возрастает на один-два процента при повышении среднемесячной температуры на один градус выше нормы. Эксперты предупреждают, что если глобальное потепление не замедлит темпы, только в США и Мексике количество самоубийств может увеличиться на 9–40 тысяч к 2050 году.

Качество воздуха сказывается на ментальном здоровье населения не меньше, чем экстремальная жара. Так, антропогенный газ диоксид азота (NO2), который вырабатывается при сжигании топлива, нарушает работу нейронов. Он ухудшает память и пространственное мышление, а также способствует появлению патологических аномалий и когнитивных дефектов. Взаимодействие с NO2 связывают с развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и Пика. Опасность представляют и твердые частицы в воздухе — увеличение их количества приводит к тревожности. Связь высокого уровня загрязнения с развитием депрессии выявили ученые из Барселоны, Кореи и Нидерландов.

Любопытно, что даже обеспокоенность климатическими проблемами может быть не только полезной, но и опасной. Исследования доказали, что чрезмерная сосредоточенность на этом зачастую наносит вред ментальному здоровью людей. К примеру, просмотр новостей об изменениях климата и стихийных бедствиях провоцирует тревожность, депрессивные состояния, а также чувство вины за плачевное состояние планеты. Для этого состояния существует отдельный термин — экотревожность. В 2021 году число Google-запросов похожего словосочетания — климатическая тревожность — увеличилось на 565 процентов по сравнению с предыдущим годом, продемонстрировав рост страдающих от этого чувства людей.

От беспокойства за окружающую среду не способны отвлечь даже другие глобальные проблемы — в разгар пандемии в 2020 году жители Великобритании испытывали гораздо больше стресса из-за потепления, чем из-за бушующего коронавируса.

Психика людей, которые непосредственно страдают от экстремальной погоды и природных катастроф, подвержена еще большей опасности. Привычный образ жизни целых народов меняется вместе с исчезновением рек и лесов.

У коренных жителей перемены в ландшафте зачастую поставило под угрозу основной промысел саамов. Новые условия также способны вызвать соластальгию — состояние, при котором человек теряет связь со знакомой средой обитания и чувствует себя оторванным от нее. Подобные ощущения возникают и при вынужденной миграции.

Ментальное здоровье — это невидимое последствие изменений климата, — Эмма Лоуренс, специалист Имперского колледжа Лондона

Непосредственно стихийные бедствия могут вызвать посттравматическое расстройство (ПТСР). Примерно у 25 процентов людей, переживших землетрясение, наводнение или другую катастрофу, Пуэрто-Рико в 2017 году, число самоубийств выросло до 25 случаев в месяц в первые три месяца после катастрофы, притом что до бедствия фиксировались только 19 случаев в месяц.

Инфекционные заболевания стали распространяться быстрее

Для людей аномальная погода создает неблагоприятные условия, а вот для насекомых и вирусов — напротив. Более теплые среды позволяют некоторым переносчикам инфекционных заболеваний переселяться в места, которые раньше им не подходили. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Судан и Эритрея, а также в южноамериканской Колумбии с начала века наблюдается возрождение малярии, а число случаев заражения денге выросло почти в восемь раз, до 5,2 миллиона. Эксперты предупреждают, что к 2080 году малярией и лихорадкой денге рискуют заразиться около 4,7 миллиарда человек.

Сейчас лихорадка денге и малярия не являются проблемой для России — эти заболевания характерны для более теплых регионов. Однако не исключено, что с потеплением климата ситуация изменится. Через 10-15 лет на страну вполне может обрушиться эпидемия экзотических заболеваний. «Опасных вирусных болезней у нас будет становиться все больше. Казалось бы, где Западный Нил, а где мы? Но насекомые попадают к нам довольно легко: в чемоданах путешественников. Чем теплее будет становиться климат, чем мягче зимы, тем более благоприятными будут условия для насекомых-переносчиков болезней, постепенно они начнут ассимилироваться», — пояснил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Экстремальные погодные явления, штормы и наводнения также являются причиной распространения многих болезней. Они приводят к дезорганизации продовольственных систем, росту числа зоонозов, болезней пищевого происхождения и инфекций, передающихся через воду. Нехватка пресной воды ставит под угрозу гигиену и повышает риск развития диарейных заболеваний. Проблему представляет и повышение уровня моря, делающее питьевую воду более соленой, что увеличивает риск повышенного кровяного давления. По данным ВОЗ, два миллиарда человек лишены доступа к безопасной питьевой воде, а от болезней пищевого происхождения ежегодно страдают 600 миллионов человек.

Сильнее всего глобальное потепление угрожает этническим меньшинствам, бедным общинам, мигрантам, пожилым и больным людям. Изменения климата влияют на доступность и качество продуктов, что приводит к обострению продовольственных кризисов. Рост температуры и перемены в характере выпадения осадков могут обернуться снижением производства в беднейших странах, тем самым повысив риск недостатка питания для уязвимых и обездоленных слоев населения. В 2020 году число страдающих от голода составило 770 миллионов, причем большинство из них — жители стран Африки и Азии.

Мы можем спасти человечество либо обречь его на ад в будущем, — Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

ВОЗ прогнозирует, что с 2030 по 2050 год изменения климата будут ежегодно убивать около 250 тысяч человек, в том числе из-за малярии, голода и диареи. Эксперты организации отмечают, что для спасения здоровья населения нужно серьезно изменить каждый сектор экономики, включая энергетику, транспорт, природоохранную сферу, продовольственный и финансовый сектора.

Заботиться об окружающей среде может каждый

О стремительных изменениях климата все чаще говорят не только активисты, но и политики. В итоге забота об окружающей среде стала важной частью общественной жизни.

Проблему изменений климата активно пытаются решить. Мировое сообщество договорилось действовать вместе и не допустить, чтобы планета прогрелась сильнее чем на 1,5 градуса. Для этого было принято Парижское соглашение, десятки стран мира взяли на себя обязательства спасти планету.

Если не заниматься решением проблемы глобального потепления, жизнь на планете для будущих поколений станет невыносимой. Чтобы не допустить катастрофы, необходимо действовать уже сейчас.

Спасением планеты можно заниматься не только на государственном уровне.

Свой вклад может внести каждый, а начать можно с малого. Забота об окружающей среде — это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Все, что мы делаем, влияет на климат: у каждого нашего действия будь то поездка на работу или приготовление завтрака есть свой «след» из парниковых газов, которые выделяются в атмосферу. Все те выбросы, к которым имеет отношение человек, называются углеродным следом. И его можно сократить.

Как сократить свой углеродный след