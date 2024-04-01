Почему при падении мы не разлетаемся в пыль: исследование

Наше тело состоит примерно из 30 триллионов клеток. Клеткам необходимо плотно прикрепляться друг к другу, чтобы сохранять целостность нашего тела. Однако они постоянно подвергаются механическому воздействию. Как клетки способны противостоять этой силе? Почему наше тело не разваливается, когда мы падаем на улице или когда кишечник начинает переваривать пищу? Секрет кроется в механизме межклеточной адгезии, который удерживает наши клетки вместе.

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Клетки держатся друг за друга посредством специальных соединений. Известны по крайней мере три типа: плотные, слипчивые и десмосомы. Предыдущие исследования показали, что слипчивые соединения и десмосомы играют решающую роль в поддержании целостности нашего тела.

Одна из причин, мешающих понять роль плотных соединений: все составляющие «перекрывают друг друга» и отделить одно от другого сложно. Исследовательской группе удалось создать линию эпителиальных клеток, в которой полностью отсутствуют мембранные белки плотных соединений, сообщает объединение Национальных институтов естественных наук Японии. Научная статья вышла в Journal of Cell Biology.

Тщательно исследуя эти клетки, ученые обнаружили нечто странное. В то время как нормальные клетки всегда соединены друг с другом непрерывным поясом межклеточных соединений, в этих клетках наблюдались нарушения.

Исследователи обнаружили, что соединения просто разрушаются, когда клетки растягиваются. Мембранные белки плотных соединений регулируют изменение белка ZO-1 в ответ на механическое воздействие, этот механосенсор важен для устойчивости клеток.

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