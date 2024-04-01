Ученые поставили точку в спорах о размере пениса

Размер имеет значение или все-таки нет? Новое исследование призвано ответить на этот волнующий умы вопрос раз и навсегда. Ученые предположили, что ответы могут быть не вполне честными — мол, проблема не в том, что у мужчины в штанах, а в табу, связанном с сексуальными предпочтениями женщин, пишет NY Post. Поэтому эксперты сосредоточились на секс-игрушках и отзывах к ним.

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Изучив 256 образцов и тщательно проанализировав обратную связь, ученые из британского Кентского университета выяснили, что действительно важно для женщин, а какие параметры фаллосов совсем не принципиальны. Главный вывод команды иссдедователей заключается в том, что окружность пениса сексуального партнера для подавляющего большинства девушек в абсолютном приоритете над его длиной.

«Женщины не придают особого значения большому размеру», — подытожили эксперты. Ранее выяснилось, что средняя длина мужского детородного органа значительно выросла за последние несколько десятилетий.