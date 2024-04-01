Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и долголетием

Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни. Так, по данным The Sun, это один из десяти показателей, который указывает на риск ранней смерти.

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Ученые считают, что на продолжительность жизни указывают такие факторы, как скорость ходьбы, способность балансировать на одной ноге более 10 секунд, умение вставать с пола без посторонней помощи, выполнять приседания и отжимания от пола, а также сила хвата рук.

Чем лучше показатели, тем дольше человек проживет, считают ученые.

Например, умение ходить со средней скоростью не менее 6 км в час снижает риск развития диабета второго типа на 39 %.