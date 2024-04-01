Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и долголетием
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни. Так, по данным The Sun, это один из десяти показателей, который указывает на риск ранней смерти.
Ученые считают, что на продолжительность жизни указывают такие факторы, как скорость ходьбы, способность балансировать на одной ноге более 10 секунд, умение вставать с пола без посторонней помощи, выполнять приседания и отжимания от пола, а также сила хвата рук.
Чем лучше показатели, тем дольше человек проживет, считают ученые.
Например, умение ходить со средней скоростью не менее 6 км в час снижает риск развития диабета второго типа на 39 %.