Ученые Сибири сравнили пользу дикой рыбы и окультуренной

Ученые провели сравнительный анализ рыбы из озер Таймыра (обнаруженного там представителя лососевых называют одним из самых полезных в мире водных обитателей) с рыбой из аквакультуры, то есть выращенной на ферме с искусственной подкормкой.

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Совместный коллектив специалистов Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН, уже несколько лет изучающий гольца из озера Собачьего, сравнил этого представителя семейства лососей с искусственно вскормленным собратом и пришел к многообещающим выводам.

О планах сибирских ученых искусственно вывести на рыбных фермах популяцию арктического гольца, а затем освоить выращивание этой чрезвычайно полезной рыбы, на редкость богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, "РГ" писала в 2020-2021 годах. А еще раньше появились интригующие сведения о выловленных в таймырском озере на севере Красноярского края особях гольца, которого признали одной из самых полезных для человека рыб.

Эксперимент показал, что арктического гольца можно успешно выращивать в условиях аквакультуры. Однако возник вопрос: а так ли ценен окультуренный лосось, как его родственник из северных водоемов?

Исследователи проанализировали мышечную ткань молодых "одомашненных" гольцов и сравнили результаты с данными по дикой популяции. Как выяснилось, показатели рыбы с фермы ничуть не уступают северным образцам.

"Это открывает широкие перспективы для нужд пищевой промышленности Российской Федерации", - резюмировали в СФУ. "Молодь гольца, которую кормят типичным кормом для рыб, обладает таким же количеством омега-3 и омега-6, как ее дикие сородичи. Вероятно, это связано с генетическими особенностями, врожденной способностью накапливать определенные вещества в высоких количествах, несмотря на отличия рациона диких и окультуренных особей", - поделилась доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

По словам эксперта, теперь ученым предстоит проанализировать и сравнить половозрелых особей, когда рыба достигнет товарной массы. Ждать придется не так уж долго. Например, стерлядь в природе достигает зрелости к семи годам, а в аквакультуре - вдвое быстрее. Специалисты полагают, что эта закономерность распространяется и на гольца.

Справка "РГ"

Филе арктического гольца (или боганидской палии) - ценный пищевой продукт, способствующий профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, снижению утомляемости, укреплению нервной системы. Для поддержания здоровья сосудов и мозга человеку достаточно есть блюда из этой рыбы один-два раза в неделю. Выведением гольца занимаются несколько предприятий Красноярского края. Создание маточного стада аквакультурного гольца будет способствовать массовому размножению этой рыбы в рыбохозяйствах и снизит нагрузку на дикие популяции в заповедных озерах, позволит восполнить истощающиеся запасы этих лососевых в природных водоемах.