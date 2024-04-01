Врач развеяла мифы о питании по группе крови

Диета по группе крови имеет довольно широкую распространённость. Те, кто её поддерживают, полагают, что группа крови определяет восприимчивость организма к тем или иным продуктам, поэтому рацион питания нужно выстраивать, исходя из этого.

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Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, прокомментировала – так ли это на самом деле.

Автор диеты по группе крови – американский натуропат Питер Д’Адамо. Он презентовал свою систему питания в 1996 году, выпустив о ней книгу. По мнению создателя, при составлении рациона следует учитывать, когда в процессе эволюции появилась группа крови. Если это произошло раньше, чем люди стали употреблять зерно и молоко, организм будет хуже усваивать глютен и лактозу.

Раньше всех появилась первая группа крови. Люди с этой группой лучше всего переваривают мясо, так как именно оно было основой питания древних предков. По такой логике автор описывает все другие группы.

По словам Ольги Малиновской, научных доказательств того, что группа крови каким-то образом влияет на усвояемость бобовых, зерновых продуктов, содержащих глютен, и молока, содержащего лактозу, на сегодняшний день нет.

«Невозможность усваивать глютен связана с состоянием, называемым целиакией, которое диагностируют у 1% людей на планете. Непереносимость молочных продуктов возникает при лактазной недостаточности – нехватке или полном отсутствии ферменталактазы, который расщепляет молочный сахар. Эти состояния связаны с генетическими нарушениями или особенностями функционирования генов, их появление никак не связано с группой крови», – объясняет врач.

Специалист подчеркивает, что исключение отдельных продуктов или целых групп из рациона может привести к сбоям в организме из-за нехватки витаминов и микроэлементов. Питание должно быть сбалансированным: включать и белки, и жиры, и углеводы, содержать клетчатку.