Прорыв в лечении ВИЧ: ученые нашли способ уничтожить вирус, вызывающий СПИД

Исследователям из Амстердамского университета удалось удалить ВИЧ из инфицированных клеток. Авторы надеются разработать лечение, которое поможет человеку полностью побороть эту болезнь.

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ВИЧ интегрируется в ДНК инфицированного человека, захватывая клеточный механизм хозяина для размножения. Используя «генетические ножницы» (технику редактирования генома Crispr), эксперты смогли вырезать вирус из инфицированных Т-клеток в лаборатории, удалив все его следы.

Хотя эти предварительные результаты очень обнадёживают, преждевременно заявлять о том, что на горизонте появится функциональное лекарство от ВИЧ.

Учёные отметили, что потребуется значительная работа, чтобы превратить «доказательство концепции» в лечение, нацеленное на большинство клеток-резервуаров ВИЧ.