Найден способ повысить эффективность лекарств для здоровья сердца

Комбинированные препараты, которые содержат вещества для снижения и уровня холестерина, и давления, эффективнее, чем эти соединения по отдельности. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

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Ученые провели анализ данных, полученных из 26 клинических испытаний комбинированных препаратов от атеросклероза, которые включали по меньшей мере один статин (для снижения уровня холестерина) и хотя бы один препарат, снижающий кровяное давление.

Прием комбинированных препаратов снижал риск летального исхода из-за атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний на 29% (по сравнению с людьми, которые не принимали комбинированные препараты). Такие лекарства также эффективнее снижали давление и уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Предыдущие исследования показали, что прием одной таблетки, сочетающей в себе лекарства для терапии разных заболеваний, эффективнее предотвращает инфаркты и инсульты. Однако спустя 25 лет изучения их использование во всем мире остается низким. Одна из причин этого в этом, что у компаний нет стимула инвестировать в производство комбинированных лекарств. Благодаря выводам ученых комбинированные препараты попали в список, одобренный Всемирной организацией здравоохранения. Это повысит готовность правительств и международных агентств финансировать такие препараты и может убедить поставщиков медицинских услуг чаще назначать их.