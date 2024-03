Доказано: музыка влияет на продуктивность человека

Музыка влияет на наш организм по-разному. К примеру, известно, что электронные композиции меняют сознание, а классика уменьшает хроническую боль. Но что насчёт связи музыки и производительности?

Американские учёные выяснили, как воздействует музыка на производительность человека и на интенсивность его эмоций. Для этого специалисты опирались на закон Йеркса — Додсона.

Согласно ему, средний уровень когнитивного возбуждения (интенсивности эмоций) способствует оптимальной работоспособности, слишком высокий — к тревоге, слишком низкий — к скуке. Результаты этого исследования опубликованы в IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.

В ходе исследования эксперты провели эксперименты. Участникам нужно было выполнять различные мыслительные задачи под музыку.

Оказалось, что когда люди выполняли задания под более «захватывающую» музыку, у них повышалась продуктивность. И работали они эффективнее, чем когда им включали спокойную композицию.

Также учёные отметили, что на результаты могли повлиять тип когнитивных задач, прослушиваемой музыки. Важную роль играли и индивидуальные особенности испытуемых.

