Ученые исследуют новый класс антибиотиков

Ученые Университета Вандербильта в США обнаружили новый класс антибиотиков, его назвали гепотидацином, и он пока находится на стадии клинической разработки, говорится на сайте ACS Infectioushoods.

Клинические испытания третьей фазы, в ходе которых ученые исследовали эффективность гепотидацина против инфекций мочевыводящих путей, были завершены досрочно, так как препарат оказался действенным.

Одним из главных направлений в исследовании нового препарата является его воздействие на клетки Escherichia coli. Установлено, что антибиотик влияет на ферменты гиразу и топоизомеразу IV в клетках бактерии, что приводит к ингибированию каталитической активности ферментов. Кроме этого, гепотидацин одноцепочечные разрывы ДНК, опосредованные гиразой и топоизомеразой IV.

Ученые ранее рассказали, как можно одолеть бактериальную инфекцию без приема антибиотиков.