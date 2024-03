Ученые напомнили о пользе облепихи

Исследователи из Мемориального университета Ньюфаундленда в Канаде называют облепиху «суперфудом» с потенциалом — на континенте растение выращивают в экспериментальном статусе. По мнению экспертов, оранжевые плоды этого кустарника недооценивают, а ведь это кладезь антиоксидантов. Новое исследование, опубликованное в журнале SCI's Journal of the Science of Food and Agriculture, направлено на изучение полезных свойств ягод.

Результаты исследования подчеркивают наличие ключевых полифенольных соединений в выжимках и семенах облепихи, каждое из которых обладает потенциальной пользой для здоровья — от защиты сердечно-сосудистой системы до противовоспалительных свойств. Заметим, что на содержание тех или иных полифенолов в ягодах облепихи влияет и место произрастания, однако в пользе ягод для здоровья у ученых сомнений нет.

Экстракты облепихи в лабораторных исследованиях продемонстрировали многообещающий потенциал применения для лечения диабета и ожирения.