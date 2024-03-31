Как восстановить память на ранней стадии деменции

Большинство предыдущих работ говорили о том, как образ жизни влияет на профилактику развития этого заболевания.

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Новое же стало первым достаточно крупным исследованием, показавшим, что можно обратить вспять прогрессирование потери когнитивных функций на ранней стадии.

Новое исследование деменции

Его участниками стали 1200 финнов. Всех объединяло одно — гипертония и высокий риск проблем с памятью из-за неё.

В результате учёные сделали вывод, что изменение диеты, физические и когнитивные тренировки существенно улучшают или поддерживают память и мышление.

Что важно изменить в жизни на ранней стадии деменции

Специалисты дали такие рекомендации:

30 минут в день быстрой ходьбы + по 1 минуте на каждые 10 лет возраста после 60. Например, если вам 79 лет, проходите в день 33 минуты. Дыхание при ходьбе должно быть более частым, но с возможностью говорить.

Избегать изоляции и скуки: работайте или станьте волонтёром, запишитесь в хор — важно, чтобы было общение с людьми.

Спать 8 часов.

Средиземноморская диета, богатая растительной пищей и полезными ненасыщенными жирами из рыбы и растительных масел.

Поменьше соли и алкоголя.

Следить за здоровье зубов — его ухудшение связано с повышенным риском деменции;

Следить за слухом — его снижение увеличивает риск развития деменции в 3–5 раз.

И зрением — около 2% всех случаев деменции связаны с его ухудшением.

Исключить курение, в том числе пассивное, и прогулки рядом с дорогами, загруженными авто.

«У тех, кто живёт в пределах 50 метров от главной дороги, вероятность развития деменции на 7% выше, чем у людей, живущих на расстоянии более 300 метров, где уровень мелких твёрдых частиц, которые могут попасть в кровоток, может быть в 10 раз ниже», — сказал доктор Том Расс из Эдинбургского университета.

Какие привычки повышают риск развития деменции

Как рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиники» Хадижат Саадулаева, последние исследования показывают, что риски развития деменции серьёзно растут при:

недостатке спорта; стрессе и депрессии; наличии вредных привычек; социальной изоляции и недостатке умственной активности.

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